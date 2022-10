Se il divieto viene applicato in maniera generale e indiscriminata

La Corte di Giustizia europea dice sì al divieto di indossare simboli religiosi nei luoghi di lavoro purché lo stop venga applicato in maniera generale e indiscriminata. A sottoporre la questione al tribunale di Bruxelles era stata una donna belga di religione musulmana che sarebbe stata scartata a un colloquio di lavoro per non aver tolto il velo.