Cosa indossare con un maglione per essere alla moda? Dai un'occhiata a 3 suggerimenti per le donne

Milano, 23 Dicembre 2022 - I maglioni non sono mai troppi, non è vero? Pullover, dolcevita, oversize e chi più ne ha più ne metta, i maglioni sono un must-have del guardaroba di ogni donna, la soluzione perfetta per donarti un caloroso e comodo abbraccio di stile. Ognuna col suo gusto, i maglioni sono perfetti da abbinare a molti capi per creare un look espressivo, attenzione però, perché in un attimo puoi ritrovarti a passare da uno stile fresco e al passo con i tempi a un clamoroso “effetto nonna”, assolutamente da evitare. Vediamo allora 3 suggerimenti per indossare un maglione e creare un look stylish, alla moda e iperfemminile, andiamo!

Quale maglione da donna scegliere?

Partiamo dalle basi, è sempre bene assicurarsi una bella scorta di maglioni e le opzioni sono molte: dai tessuti ai modelli, dalla vestibilità ai colori, ma quali sono i maglioni donna più stilosi per questa stagione?

Sicuramente, per essere “so stylish”, oggi nel tuo armadio non possono mancare i maglioni oversize, in tutte le forme: asimmetrici e lunghi, total black o dalle tinte forti per colorare la stagione più grigia, in lana per ricreare lo stile fluffy, con trama lineare oppure con texture particolari come quelle con le trecce.

Ottima scelta sono anche i cardigan, meglio se lunghi, una tendenza di questa stagione presente nelle collezioni dei grandi marchi. Anche in questo caso prevale il relaxed fit e l’oversize, anche di bottoni e scollature.

E poi c’è il dolcevita, l’intramontabile classico da avere assolutamente, quest’anno in voga soprattutto con il collo ampio.

Il nostro consiglio è quello di lasciarsi ispirare dalle collezioni di maglioni donna in vendita online su MODIVO, l’e-commerce di abbigliamento premium con un'ottima selezione di capi delle migliori marche guidata dai trend del momento.

Come abbinare i maglioni donna per essere stilose?

Ma non basta scegliere il maglione giusto, bisogna saperlo abbinare. Per farlo dai spazio al tuo carattere, ma non dimenticare le tendenze. Ecco 3 suggerimenti.

• Maglione oversize + longuette e sneakers

Un ottimo modo per indossare un maglione oversize è abbinarlo a una longuette, la mitica gonna a tubino lunga a coprire le ginocchia, un evergreen sempre attuale.

Nonostante la longuette possa essere riconducibile a uno stile più classico, abbinata a un maglione largo e comodo crea un contrasto di volumi e uno stile originale e distintivo, soprattutto se l’outfit è completato da un paio di sneakers da donna, ideali per ogni occasione, dall’ufficio a una passeggiata con le amiche.

I colori? Una buona idea è quella di abbinare maglione e longuette di tonalità simili, ad esempio sui toni del panna, e scegliere le sneakers di un colore a contrasto, come il blu scuro o il nero.

• Cardigan + camicia, jeans e tacco

Passiamo a un’idea più elegante. Che ne dici di un bel cardigan colorato da indossare sopra una camicia bianca?

Lascia aperti i primi bottoni del cardigan e mostra il collo della camicia, il risultato sarà bellissimo. Completa l'outfit con jeans a sigaretta aderenti per dare slancio alla figura e una bella scarpa con tacco, non troppo alto.

• Dolcevita + gonna e stivali

Chiudiamo con il dolcevita e un suggerimento particolare: abbina il maglione (meglio se relaxed fit) a una mini skirt e agli stivaloni.

Così sarai molto femminile, rendi più sobrio l’abbinamento con la mini e puoi indossare il maglione anche in un’occasione in cui vuoi mostrare sensualità.

In questo caso, attenta ai colori! Se scegli un maglione dai colori fluo, indossa gonna e stivali di un colore più sobrio e abbinati tra loro.

