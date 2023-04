Cosa lega aspettativa di vita e spesa sanitaria?

Nell'ultimo secolo, l'aspettativa di vita alla nascita è più che raddoppiata in tutto il mondo, in gran parte grazie a innovazioni e scoperte mediche e al miglioramento dei servizi igienico-sanitari. Tuttavia, mentre l'aspettativa di vita media per gli esseri umani è aumentata in modo significativo su scala globale, c'è ancora un notevole divario nelle aspettative di vita medie tra i diversi Paesi.

Secondo i dati della Banca Mondiale, potrebbe essere parzialmente correlato agli investimenti in spesa sanitaria: i Paesi che hanno speso di più per l'assistenza medica tendevano ad avere un'aspettativa di vita media più alta, superando gli 80 anni.

Tuttavia, ci sono state alcune eccezioni. Ad esempio, mentre gli Stati Uniti hanno la maggior spesa sanitaria nel mondo, la sua aspettativa di vita media di 77 anni è inferiore a molti altri Paesi che spendono (a livello pro capite) molto meno. Questo è dovuto ad un maggiore tasso di mortalità infantile e all’elevato numero di morti violente tra i giovani adulti.

Altri Paesi come Giappone, Singapore e Corea del Sud hanno la più alta aspettativa di vita della lista nonostante la loro spesa pro capite relativamente bassa.

Vale la pena ricordare che non è sempre stato così: negli anni '60, l'aspettativa di vita del Giappone era in realtà la più bassa tra i Paesi del G7 e quella della Corea del Sud era inferiore a 60 anni, rendendolo uno dei primi 30 Paesi per migliore aspettativa di vita.

Infatti, gli ultimi 60 anni hanno visto molti Paesi aumentare sostanzialmente la loro aspettativa di vita media dall'intervallo di 30-40 anni a più di 70 anni.

Dal momento che le persone vivono più a lungo di quanto abbiano mai vissuto prima, quanto sarà più alta l'aspettativa di vita media nei prossimi anni? Una recente ricerca pubblicata su Nature Communications suggerisce che gli esseri umani abbiano il potenziale per vivere fino a 150 anni.

Le proiezioni delle Nazioni Unite prevedono che la crescita non sarà uniforme, con i Paesi sviluppati che avranno aspettative di vita più elevate rispetto alle regioni in via di sviluppo.