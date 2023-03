Cosa si acquista di più online? I dati del report di Idealo

Napoli, 23/02/2023 - Il commercio elettronico è ormai una realtà consolidata, ma cosa si compra di più in maniera digitale? Per rispondere a questa domanda è molto interessante consultare un report a cura di Idealo, noto comparatore di prezzi.

Il boom del 2020 non è stato temporaneo, ma si è confermato negli anni successivi

L’edizione 2022 di tale report ha anzitutto fatto il punto sul mondo del commercio elettronico a livello generale, ricordando come il 2020 sia stato, per il medesimo, un anno senza precedenti: l’e-commerce, che pure faceva registrare costantemente dei trend in crescita, è letteralmente esploso per via delle note restrizioni.

Il boom del periodo pandemico, tuttavia, non è stato contingente, ma ha spinto in maniera stabile tante persone ad acquistare in rete con abitualità: anche i più scettici, dunque, hanno avuto modo di testare personalmente tutti i vantaggi dell’e-commerce, continuando a far ricorso a questa modalità d’acquisto anche quando l’emergenza sanitaria è rientrata.

È emblematico, da questo punto di vista, il fatto che oggi ben l’87% dei consumatori che effettua acquisti online compie almeno un acquisto al mese, segno evidente che si fa ricorso al web per soddisfare esigenze di consumo molto variegate.

Ma torniamo ora alla domanda di fondo e scopriamo quali sono le tipologie di prodotti più acquistate online, sulla base del sondaggio che Idealo ha compiuto nel febbraio del 2022.

Le categorie di prodotti che più si acquistano in rete

Al primo posto, con una percentuale del 53,6%, figura la categoria Elettronica, la quale abbraccia una vasta gamma di articoli: smartphone, computer e device di ogni tipo, certamente, ma anche materiale elettrico ed accessori online come quelli individuabili in e-commerce dedicati come 5volt.

Al secondo posto di questa speciale classifica troviamo la categoria Moda & Accessori, anch’essa assolutamente ampia a livello di tipologie di prodotti: per la medesima, la percentuale è risultata essere del 48,5%.

A completare il “podio”, al terzo posto, figura invece la categoria Prodotti per la Bellezza & Profumi, con una percentuale del 37%.

Il ricorso ai sistemi di comparazione conferma il primato della categoria Elettronica

La conferma della rilevanza di tali tipologie di acquisti è nel fatto che le medesime si sono rivelate protagoniste anche per quanto riguarda il ricorso degli utenti ai sistemi di comparazione di prezzi.

Anche in questa classifica, infatti, primeggia la categoria Elettronica con una percentuale del 62%, anche il secondo posto è una conferma, in questo caso la categoria Moda & Accessori registra una percentuale del 46,2%, mentre l’unica variazione è quella del terzo posto, che in questo caso è occupato dalla categoria Scarpe & Sneakers.

Quest’ultima categoria può vantare una percentuale del 45,1% e, ad ogni modo, non va di certo a stravolgere i risultati relativi alla classifica dei prodotti più acquistati, dal momento che in quest’ultima si trova quarto posto; nella classifica delle comparazioni, invece, il quarto posto è occupato proprio dalla categoria che occupava il terzo per quel che riguarda gli acquisti, ovvero Prodotti per la Bellezza & Profumi.

Non ci sono dubbi, dunque: l’acquisto di prodotti elettronici è quello che più di tutti viaggia attraverso la rete, ma anche l’abbigliamento e i prodotti per la bellezza sono gettonatissimi.

Shop D'Oro di Saullo Pasquale

Traversa IV Galileo Galilei 30

80022 NA Arzano

Partita IVA: 08426471218

Sito web: https://www.5volt.it/

Email: saullo-pasquale@pec.it