Cosa succede al nostro cervello quando stiamo per morire?

In un articolo recentemente comparso sulle colonne della rivista di settore 'Frontiers in Aging Neuroscience', un team di ricerca della University of Lousiville, negli Stati Uniti, afferma che, in punto di morte, il nostro cervello si comporta come se stessimo sognando. Gli esperti hanno collegato un uomo in fin di vita a una macchina, che ha registrato l’attività cerebrale 30 secondi prima e dopo il decesso. Dai risultati, è emersa una netta prevalenza delle onde gamma, associate a funzioni cognitive di ordine superiore, come quelle onirica e di meditazione.