Il passaggio dal mercato tutelato (o servizio di maggior tutela) al mercato libero è stato più volte rimandato. L’ultimo slittamento c’è stato con il decreto Milleproroghe, che ne ha rinviato l’entrata in vigore al 1° gennaio 2023 per le microimprese, ed entro il 10 gennaio 2024 per le famiglie. In questi mesi, quindi, siamo in una fase transitoria, in cui i due mercati coesistono. Questo significa che, anche se il mercato tutelato è ancora in vigore, si può passare al mercato libero in qualsiasi momento.

Il mercato tutelato è quello in cui le tariffe di gas e luce vengono stabilite su base trimestrale da Arera. I prezzi tengono conto di vari fattori, come il costo delle materie prime e l’andamento dei mercati internazionali. Il mercato libero dell’energia funziona come quello della telefonia mobile: l’utente può scegliere l’offerta più adatta alle sue esigenze, che saranno molteplici e vantaggiose proprio perché c’è molta più concorrenza.

Ma cosa succede dopo la fine del mercato tutelato? Dal punto di vista operativo, chi non avrà trovato un fornitore del mercato libero entro la scadenza prestabilita verrà assegnato a un servizio a tutele graduali. In questo modo si eviterà che le famiglie possano restare senza fornitura di energia elettrica.

Il mercato libero consente ai cittadini di scegliere anche offerte a prezzo fisso; quindi, a differenza di quelle del mercato tutelato, non cambiano ogni tre mesi. In questo periodo di passaggio tra i due mercati, quindi, l’utente può scegliere un’offerta destinata a chi cambia operatore, optando per quella con il prezzo bloccato per il periodo più lungo, e poi una volta scaduta cambiare nuovamente gestore.