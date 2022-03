Cosenza, bancarotta fraudolenta: arrestate 6 persone

Sequestrati beni mobili ed immobili per 70 milioni di euro

I Finanzieri del Comando Provinciale Cosenza hanno dato esecuzione ad un'Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal Gip del Tribunale di Castrovillari (Cs) a carico di 6 persone (per 2 è stato disposto il carcere e per 4 gli arresti domiciliari), indagate per reati tributari e fallimentari, nonché proceduto al sequestro di beni mobili ed immobili fino a concorrenza di 70 milioni di euro, ritenuto profitto del reato, nei confronti di 24 persone fisiche e giuridiche.