E' stata ritrovata senza vita Denise Galatà, la studentessa 18enne dispersa ieri nel fiume Lao a Laino Borgo, in provincia di Cosenza, mentre faceva rafting insieme ai compagni di scuola, recuperati illesi. La ragazza, originaria di Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, è finita in acqua quando il gommone si è ribaltato per cause ancora in corso di accertamento. La procura di Castrovillari (Cs) ha aperto un'inchiesta.