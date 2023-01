Cosenza, incendio in casa: ustionati padre e figlio

Padre e figlio undicenne sono rimasti ustionati in un incendio che si è sviluppato in casa a Corigliano-Rossano in provincia di Cosenza. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero sviluppate da una stufa a pellet nelle cui vicinanze si trovava un materasso che ha preso fuoco. L'uomo, ustionato gravemente, è stato trasportato all'ospedale di Cosenza. Solo lievemente ustionato, invece, il figlio di 11 anni. L'incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto.