Cosenza, ragazza cade da gommone mentre fa rafting: le ricerche - Video

Da ieri pomeriggio squadre fluviali dei Vigili del fuoco sono impegnate nelle acque del fiume Lao a Laino Borgo, nel cosentino, per la ricerca di una ragazza dispersa dopo un'escursione con un gommone da rafting. La giovane, al momento in cui si è ribaltato il gommone, si trovava con altri coetanei che sono riusciti a mettersi in salvo su un piccolo isolotto presente nel corso d'acqua.