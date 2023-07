"Stiamo cercando il più possibile di concretizzare quelle che sono le progettualità sviluppate anni fa in termini di piattaforma di costruzione del futuro che va a mettere insieme singole aziende, realtà e istituzioni che vedono la tecnologia e il digitale alla luce della costruzione del futuro. Così Cosmano Lombardo, Ceo e Creatore di We Make Future, al We Make Future di Rimini, la fiera del futuro digitale.