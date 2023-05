Cosmetici e biodiversità, la campagna di Lush

Lush, brand di cosmetici freschi e fatti a mano, presenta in tutti i negozi e online a partire dal 19 maggio, la campagna globale 'Rewild Your Routine' per sottolineare come i cosmetici e i loro ingredienti possano contribuire alla protezione degli habitat selvatici e alla valorizzazione della biodiversità del pianeta.

La campagna 'Rewild your Routine', si propone di spiegare come l’industria della cosmesi possa giocare un ruolo chiave per la salvaguardia e il miglioramento della biodiversità attraverso la sua filiera di approvvigionamento delle materie prime e guidando le persone a fare scelte d’acquisto informate a tutela e beneficio del pianeta.

"Se consideriamo la quantità di oli, burri, essenze, fiori ed erbe tradizionalmente utilizzati nei cosmetici, l'industria della bellezza si trova in una posizione privilegiata per creare una filiera di approvvigionamento che lavori a favore della vita e non contro di essa. Dalla creazione di opportunità di sostentamento nelle zone cuscinetto dei paesaggi protetti, come alternativa al bracconaggio e alla deforestazione, all'acquisto di sale dalle saline impegnate nella conservazione degli uccelli, fino alla produzione di olio di ylang ylang in sistemi agroforestali, ogni materia prima naturale o di derivazione naturale di cui ci riforniamo ha il potenziale per essere rigenerativa", dice Ruth Andrade, Lush’s Earthcare Strategy Lead.

Impegnandosi a supportare progetti di rewilding grazie a un team di Ethical Buying dedicato, Lush lavora "per la protezione degli habitat selvatici e a favore di una strategia di conservazione in cui l'obiettivo principale è promuovere la biodiversità e ripristinare l'equilibrio ecologico dove è stato compromesso, degradato o distrutto a causa delle attività umane - spiega il brand - I progetti di rewilding spesso prevedono la reintroduzione di specie autoctone, il ripristino degli habitat e la creazione di corridoi per la fauna selvatica".