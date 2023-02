Cospito, chiamata anonima al 'Carlino' minaccia attentato

Una chiamata anonima di minaccia, legata al caso Cospito, è arrivata alla portineria di Bologna del 'Resto del Carlino'. Indagini sono in corso. Come riporta 'Qn' la "chiamata è arrivata alla portineria del Carlino di Bologna alle 8,05 di martedì", e se ne riporta il contenuto: "'A Bologna ci sarà un grave attentato, in relazione ai fatti di Cospito'. Neppure un minuto, la telefonata si chiude alle 8,06. La voce è di un uomo giovane, sulla trentina, senza accento o con una leggera cadenza bolognese". Alla redazione de 'Il Resto del Carlino' di Bologna è arrivata anche una lettera minatoria contro la premier Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto.