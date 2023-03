La difesa di Alfredo Cospito ha chiesto gli arresti domiciliari per motivi di salute per l'anarchico al 41 bis, da mesi in sciopero della fame. La richiesta nel giorno in cui Cospito è stato trasferito dal carcere di Opera all'ospedale San Paolo a causa di un valore troppo alto di potassio. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano potrebbe esprimersi il prossimo 24 marzo.