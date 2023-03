Cospito, guerriglia al corteo di Torino: feriti manifestanti e due agenti

Oltre 160 persone sono state identificate, 5 sono state arrestate e 33 portate in questura per accertamenti. E' il bilancio della manifestazione per Alfredo Cospito a Torino dove centinaia di anarchici si sono scontrati con le forze dell'ordine. Emessi 11 fogli di via.

Intanto il quadro clinico di Cospito, in sciopero della fame in carcere da quasi quattro mesi, si sta complicando. “Per la prima volta l’ho visto molto stanco, è arrivato da solo al colloquio camminando sulle sue gambe ma si è seduto sul lettino ed era veramente affaticato”, ha comunicato il medico Andrea Crosignani, che l’ha visitato nel carcere di Opera dove è attualmente detenuto, all’avvocato Flavio Rossi Albertini.