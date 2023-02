Cospito, Tajani: "Noi di Forza Italia non abbiamo mai alzato i toni"

“Credo che il caso Donzelli Delmastro deve essere chiuso. C’è un gran giurì che deciderà alla Camera se ci sono stati comportamenti errati. L’invito ad abbassare i toni deve essere accolto da tutti”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

“Noi di Forza Italia non abbiamo mai alzato i toni. Lavoriamo, vogliamo essere seri, credibili, affidabili, responsabili; lavoriamo per l’unità del governo per dare agli italiani risposte concrete. Le polemiche fanno parte della campagna elettorale. Andiamo avanti per risolvere i problemi dei cittadini”.

“I toni li hanno alzati tutti - precisa il ministro - Non intendo fare polemiche. Aspettiamo le decisioni del Gran Giuri della camera. Quella e’ la strada istituzionale giusta. Io credo nelle istituzioni. Noi stiamo soltanto dicendo che c’è un attacco alle istituzioni”.

Salvini

"Non entro nel merito di polemiche che devono assolutamente essere superate e interessano qualche parlamentare e giornalista di sinistra in cerca di autore, però non accetto neanche di sedermi a tavola con qualcuno che lancia bottiglie molotov contro carabinieri e istituzioni. Se ti hanno condannato all'ergastolo un motivo ci sarà e stai all'ergastolo, e se ti hanno dato il 41 bis, ti fai il 41 bis". Così, in riferimento al caso Cospito (senza però citarlo) il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, parlando dal palco della kermesse del centrodestra a sostegno di Francesco Rocca per le regionali nel Lazio, presso l'Auditorium Conciliazione.