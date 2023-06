L’anarchico, detenuto in regime di 41bis, si trovava nel carcere milanese di Opera

È arrivato da pochi minuti nel carcere di Sassari Alfredo Cospito. La conferma arriva dal Dap. L’anarchico, detenuto in regime di 41bis, è stato trasferito questa mattina dal carcere milanese di Opera, dove si trovava per motivi medici in seguito allo sciopero della fame durato diversi mesi. Ora l’anarchico è tornato nell’istituto di assegnazione, il carcere di Bancali a Sassari.