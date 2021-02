Cossu in ospedale dopo incidente auto: codice rosso, come sta

Cagliari, 20 feb (Adnkronos)

Andrea Cossu, ex calciatore e attualmente dirigente del Cagliari Calcio, in codice rosso in ospedale dopo un incidente d'auto. Cossu, 40 anni, è uscito fuori strada questa sera, a bordo della sua Porsche, mentre percorreva la strada statale 554, in direzione del capoluogo. L’ex centrocampista sembra aver perso il controllo dell’auto, che ha finito la sua corsa sbattendo contro il guard rail, dopo essersi ribaltata più volte. Cossu è stato trovato dai soccorritori del 118 e dai Vigili del Fuoco fuori dalla Porsche e portato in ospedale in codice rosso.