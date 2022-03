Costa Crociere, dg Zanetti: ‘In estate intera flotta operativa, oltre 16mila occupati in Italia’

"La Sicilia e Palermo in particolare rientrano nel piano di ripresa della nostra compagnia. Il capoluogo siciliano è storicamente un porto molto importante e la riconferma di questa importanza sta nei numeri: nel 2022 con oltre 80 scali aumentiamo significativamente la nostra presenza qui rispetto allo scorso anno e riapriamo il percorso verso il futuro". A dirlo all’Adnkronos è Mario Zanetti, direttore generale di Costa Crociere, a margine della presentazione a Palermo di Costa Toscana, la nuova ammiraglia della flotta completamente green e dotata di tecnologie d’avanguardia che può contare su 2.663 cabine e ospitare oltre 6.700 passeggeri.

"Riavremo la nostra flotta pienamente operativa in estate - ha aggiunto - e contiamo di ripartire per un futuro che ci consenta di superare il grande valore che già creavamo pre-pandemia: in Italia parliamo di oltre 3 miliardi e mezzo e oltre 16mila posti di lavoro. Un impatto molto importante che ci vede sempre più impegnati a lavorare insieme alle comunità - ha concluso il dg di Costa Crociere - per costruire insieme e offrire ospitalità di qualità, autenticità e valore ai nostri ospiti".