Costa Group: “Logistica integrata e Supply Chain Management, opportunità per la GDO”

Una risposta completa alla gestione integrata delle merci, logistica e distribuzione, gli asset strategici della GDO

Lamezia Terme- Catanzaro, 17 novembre 2022. La logistica integrata è un asset strategico per il management aziendale della GDO. Operare nell’ambito dei mercati dei beni di largo consumo è un’attività complessa per il volume delle merci movimentate, per il numero di attori coinvolti, ma anche per le zone geografiche servite, fattore, quest’ultimo, che determina un notevole divario percentuale tra nord e sud del Paese in termini di costi. La conformazione geografica certamente non favorevole e la carenza di infrastrutture di collegamento, infatti, incide sulla capacità di crescita delle imprese del Sud Italia, strettamente legata alla disponibilità di un’adeguata rete di trasporti.

“Le aree con i collegamenti stradali più efficienti, in termini di traffico merci, sono prevalentemente collocate nelle regioni centro settentrionali, lasciando le regioni del Sud e delle Isole in una condizione di svantaggio a causa della presenza di aree impervie non facili da raggiungere a cui va aggiunto un maggior consumo di carburante ed una manutenzione costante dei mezzi, precisa Maria Sirianni, Amministratrice di Costa Group di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. “Per rispondere a questo gap infrastrutturale abbiamo deciso di sfidare il mercato e di incentrare la nostra politica aziendale al rilancio, investendo in mezzi di trasporto merci di ultima generazione e risorse umane preparate. Questo importante investimento ci permette di rispondere efficacemente alle rinnovate esigenze di logistica integrata a cui sono stati riconosciuti compiti sempre più ampi, non solo circoscritti alle mere operazioni di trasporto e stoccaggio dei beni fisici, ma anche al coordinamento di tutte le fasi che si individuano nel ciclo di approvvigionamento, distribuzione e vendita, sia con riferimento all’impresa, sia con riferimento ai rapporti interaziendali”.

Costa Group è un esempio virtuoso nell’ambito dei trasporti e della logistica integrata, specializzata nelle spedizioni a temperatura controllata ed industriali in tutta Italia, sia con carichi completi che groupage. Il lungo e consolidato know-how nel settore, unito ad un processo incessante di investimenti che si aggira al milione e mezzo di euro all’anno, fanno di Costa Group l’Hub di trasporto e distribuzione merci più attivo in Calabria e nel Sud Italia che continua ad acquisire nuove fette di mercato.

“Costa Group è una realtà aziendale strutturata, oggi partner di importanti player della Grande Distribuzione Organizzata Food e No Food. L’esperienza maturata negli anni ed una visione manageriale lungimirante ci hanno permesso di individuare i punti critici del sistema GDO mettendo a punto servizi di trasporto ad hoc, garantendo affidabilità, efficienza e tempistica. Nel nostro ambito facciamo la differenza”, sottolinea Maria Sirianni. “Il servizio di trasporto viene sviluppato con una moderna flotta di oltre 200 automezzi e 100 collaboratori qualificati che rappresentano il perno fondamentale per la crescita dell’azienda. Grazie a questi numeri siamo in grado di effettuare una distribuzione capillare, anche con carichi parziali, per il Centro e il Sud Italia, oltre alle spedizioni su pallet e bancali nell’intero territorio nazionale. Rispetto e dedizione per il nostro lavoro, per i nostri collaboratori e per i nostri clienti sono i valori che ci hanno permesso di divenire leader nel settore della logistica integrata - conclude - cura delle relazioni, mezzi moderni ed efficienza dei flussi e dei processi, per garantire un canale logistico in grado di creare valore sia ai partecipanti economici direttamente implicati sia, e soprattutto, al cliente finale”.

