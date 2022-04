Costa Real Estate: “bisogna affidarsi ad agenti immobiliari competenti per vendere o cercare la casa dei propri sogni”

Nata nel gennaio del 2022 grazie alla professionalità ed esperienza di Giuseppe Costa, l’agenzia immobiliare è già diventata punto di riferimento per la zona San Pasquale di Bari

Bari, 15 aprile 2022. E’ una delle più antiche e suggestive dimore storiche di Bari, nel quartiere San Pasquale. E ora Villa Anna, risalente al 1893 e circondata da un lussureggiante giardino e da un’alta cinta muraria, potrà avere un nuovo futuro grazie alla professionalità e competenza di Costa Real Estate, la nuova agenzia immobiliare del Gruppo Toscano, diretta da Giuseppe Costa. “Poter conoscere le storie di chi vende un immobile – spiega Costa – e le aspettative di chi lo acquista è una parte che ritengo essenziale del nostro lavoro. E quando si ha a che fare con dimore illustri come questa la storia abbraccia centinaia di anni...Ma in ogni compravendita c’è un aspetto legato alle emozioni e ai progetti che bisogna saper capire e valorizzare”.

Ascoltare e cercare di soddisfare a 360 gradi le esigenze dei clienti è l’obiettivo primario che si è posto Giuseppe Costa quando nel 2014, poco prima di laurearsi in Scienze Politiche, ha cominciato a lavorare nel settore tramite uno stage nel Gruppo Toscano. Da qui è nata la passione che si è concretizzata con studi, formazione ed esperienza per diventare prima agente di commercio e quindi agente immobiliare. Poi, nel gennaio del 2022 l’apertura della sede nel quartiere di San Pasquale. “E una zona residenziale – spiega Giuseppe Costa – molto vivibile. Tutta la città di Bari è caratterizzata in questo periodo da un grande fermento: dopo la bolla immobiliare che aveva fatto salire i prezzi molti si erano spostati nei comuni della cintura; ora i prezzi stanno scendendo e la gente sta tornando a comprare in città. A causa della pandemia e dei lockdown che hanno rinchiuso la gente in casa per molto tempo, le richieste riguardano soprattutto case di 3 vani, con ampi spazi vivibili, e con giardino o grandi terrazze”.

Il mercato immobiliare è cambiato molto in questi ultimi anni. “E’ vero -ammette Giuseppe Costa – tramite internet e la maggiore disponibilità di notizie, la gente è più informata e ha le idee più chiare. Spesso per fare più in fretta e risparmiare i costi della mediazione cerca di vendere da sola il proprio immobile. Ma bisogna fare attenzione perché se non ci si affida ad un professionista si rischia di cedere la casa ad un prezzo decisamente inferiore al reale e, alla fin fine, di perdere solo tempo. Un agente immobiliare, invece, ha le competenze per dare il giusto valore all’immobile, valutando correttamente tutti i parametri necessari. Inoltre svolge un ruolo di filtro verso i compratori, selezionando da subito quelli che sono veramente interessati all’acquisto e che sono bancabili. E questo permette di non sprecare tempo in trattative inutili. La nostra agenzia - continua Costa - si occupa di tutti gli aspetti che riguardano la trattativa e la compravendita, dalla promozione mirata su portali web o giornalini nelle buche delle lettere, ai controlli, ai rapporti col notaio, alle pratiche burocratiche, al ritiro degli assegni, all’accensione dei mutui, al cambio di residenza e di utenze, ad aiuti in caso di ristrutturazioni e molti altri servizi. Un servizio completo a 360 gradi per cui sia chi vende che chi acquista può affidarsi completamente a noi, senza avere altre preoccupazioni e senza sorprese”.

Per informazioni https://www.toscano.it/vendita/comune-bari/san-pasquale