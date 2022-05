Costa Smeralda, Paolo Costi: “Cresce l’economia immobiliare nelle località turistiche, in controtendenza rispetto ad altri mercati”

Il responsabile dell’agenzia Costi & Partners Coldwell Banker evidenzia il trend positivo che si registra da prima del 2020: una situazione positiva per un settore con dinamiche peculiari

PORTO CERVO, 27/05/2022 - Viste le problematiche globali in atto e le tensioni sul palcoscenico internazionale ci si poteva aspettare una crisi generale dei mercati e dei singoli settori, ma quello immobiliare stupisce andando persino controtendenza. Nonostante la serie negativa di crisi verificatesi negli ultimi 20 anni, l’economia immobiliare cresce, specie nelle località turistiche. “È una situazione che, storicamente, non si è mai verificata: dopo una crisi economica nata propria a causa di una bolla immobiliare, abbiamo assistito a una ripresa generale e ad uno stop successivo, ma il mercato delle case ha reagito diversamente, andando a crescere”, analizza Paolo Costi, responsabile in Costa Smeralda dell’agenzia Costi & Partners Coldwell Banker. Infatti, dati alla mano, secondo l’Osservatorio dell’Agenzia delle Entrate, nell’ultimo trimestre del 2021 il mercato immobiliare ha toccato il +73% su base annua. Le ragioni sono molteplici, col bisogno di nuovi spazi e immobili più grandi particolarmente sentito nel corso dell’esperienza pandemica. “Abbiamo una grossa spinta economica dal punto di vista immobiliare, con la ricerca che punta non solo sul cambio della prima casa, ma anche all’acquisto di seconde case”, prosegue Costi. “La tendenza è all’aumento dei prezzi, perché la domanda è in crescita e di conseguenza sale il costo degli immobili”. Ma come muoversi se si vuol vendere casa? Alcuni proprietari puntano sulle compravendite private, bypassando le agenzie immobiliari, con numerosi rischi. “Attenzione al fai da te: ci possono essere problemi fiscali, difformità urbanistiche, cavilli contrattuali con compratori esteri. I responsabili sono i proprietari, anche post vendita”, ricorda il responsabile dell’agenzia Costi & Partners Coldwell Banker. Da qui la necessità di rivolgersi ai professionisti del settore, gli unici con strumenti adatti per poter operare nel mercato immobiliare. “Identificare correttamente l’immobile, commercializzarlo nella giusta maniera con adeguata pubblicità, valutarlo su basi obiettive: sono elementi fondamentali da considerare quando si sceglie l’agenzia alla quale affidarsi”, sottolinea Costi.

