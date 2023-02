Maurizio Costanzo, il successo come paroliere per Mina

Maurizio Costanzo è stato anche paroliere, legando la sua notorietà a uno dei più grandi successi canori di Mina: è lui, infatti, con, Ghigo De Chiara ad aver scritto il testo di 'Se telefonando', musicato da Ennio Morricone. Ideata come sigla per lo spettacolo di varietà di Rai 1 'Aria condizionata' del 1966, nel tempo la canzone è diventato una delle più popolari di Mina ed è stata oggetto di numerose cover, ultima delle quali di grande successo grazie all'interpretazione di Nek. "Se telefonando" è stato il 76° singolo della cantante cremonese pubblicato nel maggio 1966 come estratto dall'album in "studio Studio Uno 66".

In una recente intervista, Maurizio Costanzo ha raccontato così la nascita della canzone: "Eravamo in tre: Ennio Morricone, Ghigo De Chiara e io. L'accoppiata nasce dal fatto che Enrico De Chiara ed io stavamo scrivendo un pezzo per un programma di varietà per la Rai, che si chiamava 'Aria condizionata'. In quegli anni esistevano ancora le sigle di testa e di coda e De Chiara, che aveva lavorato con Morricone in uno spettacolo teatrale, disse di provare a chiedere a Morricone se era d’accordo. Lui disse di sì e, mentre De Chiara ed io lavoravamo al pezzo a casa di De Chiara, Morricone al telefono interveniva e diceva 'Pensate alla sirena della polizia di Marsiglia'. Io ebbi la fortuna di dire la parola telefono, sostenendo con De Chiara che il telefono stava andando più di moda in quegli anni (non c'erano ancora i cellulari); nacque 'Se telefonando'".