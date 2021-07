COVID-19: Certificati medici per i test antigenici fai da te offerti online in tutto il mondo da DrAnsay.com

AMBURGO, Germania, 9 luglio 2021 /PRNewswire/ -- DrAnsay.com, il leader nel mercato dei certificati medici online, ora offre certificati di test online per test antigenici rapidi fai da te in tutto il mondo per evitare il lavoro, il rischio di infezione e i costi derivanti dai test diagnostici point-of-care.

Per ottenere un certificato di test online, l'utente ha prima bisogno di un tampone rapido standard antigenico, che esegue se stesso in qualsiasi momento in qualsiasi luogo. Dopo dieci minuti, consulta l'esito del tampone e risponde al questionario su www.DrAnsay.com in qualsiasi momento. Entro tre minuti, a qualsiasi ora del giorno o della sera, 7 giorni alla settimana, riceverà il certificato di test in 14 lingue sotto forma di file dopo la verifica da parte di un medico online.

Il certificato di test soddisfa tutti i requisiti per viaggiare in Germania, Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Italia, Turchia, Francia, ecc, se l'utente non dispone di un passaporto di avvenuta vaccinazione o di immunità. Soprattutto per gli Stati Uniti, il certificato di test legalmente convalidato contiene anche la necessaria conferma medica che attesta che l'utente non ha sintomi ed è in grado di prendere l'aereo.

« Ai tempi del Coronavirus, viaggiare in sicurezza, lavorare, andare a scuola ecc. per tutti i cittadini di tutto il mondo è possibile solo grazie a test rapidi antigenici di massa. Solo il nostro efficiente servizio online emette rapidamente e facilmente milioni di certificati medici di questi test fai da te in tutto il mondo, » ha detto l'avvocato e Amministratore delegato Dott. Jur. Can Ansay (foto stampa https://bit.ly/376DjnT).

Questo servizio completa il primo "Passaporto di immunità" da COVID-19 online per le persone guarite già lanciato il 18 giugno 2020.

Informazioni sul "Dott. Ansay AU-Schein Gmbh":

Il Dott. Ansay AU-Schein Gmbh lanciò in Germania nel 2018 il certificato medico on line per il permesso di malattia retribuito tramite www.AU-Schein.de. Il servizio si basa su questionari intelligenti, verificati online dai medici. Ad oggi, più di 100 000 certificati medici sono stati rilasciati senza alcuna diagnosi errata.

