Covid, 303 i medici morti in Italia

(Adnkronos)

Salgono a 303 i medici morti in Italia durante la pandemia di Covid-19. L'ultima vittima segnalata dalla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) è Antonino Iabichino, 65 anni, dermatologo di Modica.

Si allunga anche la lista dei farmacisti morti per Covid-19, che conta ora 25 vittime. "E’ con grande dolore che accogliamo l’annuncio della scomparsa del dottor Giancarlo Di Benedetto, 69 anni, stroncato dalla Covid-19, contratta in servizio nella farmacia comunale di Niscemi di cui era direttore”, afferma il presidente della Federazione italiana degli Ordini dei farmacisti (Fofi), Andrea Mandelli.

“E’ il venticinquesimo collega che ci lascia dopo una vita spesa, fino all’ultimo, al servizio della sua comunità. La sua morte è un ulteriore monito a procedere senza sosta sulla via della vaccinazione contro Sars-CoV-2 dei professionisti della salute che, come i farmacisti, sono in prima linea, costantemente al fianco dei cittadini. E' un obiettivo prioritario - ribadisce Mandelli - soprattutto nelle aree del paese, come la Sicilia, dove più forte è il contagio. Alla famiglia e agli amici di Giancarlo vanno le condoglianze di tutti i farmacisti italiani”, conclude.