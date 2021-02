Covid, 324 medici morti in Italia

(Adnkronos)

Salgono a 324 i medici morti in Italia durante la pandemia di Covid. Secondo quanto si apprende dalla Fnomceo, Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, nelle ultime ore sono arrivati i nomi di 4 'caduti' iscritti a Genova, mancati mesi fa: sono Cesare Astrici, pediatra; Giustina Maria Greco, ex direttrice Reparto di Medicina d'urgenza e Pronto soccorso; Claudio Viscoli, ex direttore Clinica di Malattie infettive; Claudio Vivaldi.

E' di queste ore, invece, la notizia della vittima numero 324: Ubaldo Amati, neurologo, Bari. "E' deceduto oggi per Covid - riferisce chi ne segnala il decesso -. Un medico esemplare che con generosità e altruismo ha onorato il giuramento professionale. Si è infettato per aver aderito all'invito della Asl di assistere gli anziani nel focolaio della Rsa di Locorotondo come volontario. Oggi riposa insieme a tanti colleghi che ci hanno lasciato".