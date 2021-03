Covid, 341 medici morti in Italia

(Adnkronos)

Salgono a 341 i medici morti in Italia durante la pandemia di coronavirus. Mauro Serena, medico di medicina Generale in pensione ma ancora attivo come cardiologo, è l'ultima vittima del Covid ricordata dalla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) nell''elenco caduti' aggiornato online.