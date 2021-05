Covid, 37% italiani non farà vacanze: sondaggio Emg/Adnkronos

Un'altra estate all'insegna dell'incertezza a causa della pandemia da coronavirus. Vuoi per le restrizioni alla circolazione, vuoi per le difficoltà economiche dopo oltre un anno con le attività aperte a singhiozzo, in vista della bella stagione non si pensa alle vacanze. Ben il 37% degli italiani non farà vacanze, mentre il 34% ancora non ha fatto programmi. Solo il 27% invece ha in programma un viaggio, nella quasi totalità dei casi in Italia. E' quanto emerge da un sondaggio Emg-Different per Adnkronos.

Alla domanda 'lei sta programmando le sue vacanze estive? E se sì, saranno...' il 37% del campione risponde 'non farò vacanze', il 34% 'non ho ancora fatto programmi', il 25% sì, 'in Italia', il 2% all'estero (2% preferisce non rispondere). Tra coloro che dichiara di non fare le vacanze, le donne sono al 38% e gli uomini al 35%; nella divisione per fasce d'età risulta che più propensi a partire sono i giovani: tra chi non farà vacanze il 31% è under 35, il 33% tra i 35 e i 54 anni, mentre bel il 43% tra gli over 55. Anche la divisione geografica mostra delle differenze, con il Nord nettamente meno rappresentato tra coloro che non faranno le vacanze: al Nordovest appena il 30%, al Nordest il 32%. Via via che si scende lungo lo Stivale cresce la percentuale di coloro che non andranno in vacanza: 41% al Centro; 45% al Sud; 47% nelle Isole.

Il sondaggio, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne per sesso, età, regione, classe d'ampiezza demografica dei comuni, è stato realizzato il 10 maggio 2021 con il metodo della rilevazione telematica su panel, su un campione di 1.498 casi (universo: popolazione italiana maggiorenne) e presenta un intervallo fiduciario positivo/negativo del 2,3%. Totale contatti: 2.000, tasso di risposta 75%; rifiuti/sostituzioni 502 (tasso di rifiuti 25%).