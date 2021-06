Covid, 72enne rimane positivo per 305 giorni: ora sta bene

L'uomo, di Bristol, ha contratto il virus con un sistema immunitario compromesso per patologie pregresse: "Mia moglie ha iniziato i preparativi per il funerale cinque volte"

Un uomo di 72 anni è rimasto positivo al Covid per 305 giorni, il periodo più lungo finora registrato, secondo gli esperti. L'uomo, Dave Smith, di Bristol, ha 72 anni, era un istruttore di guida ora in pensione. Alla malattia è arrivato con un sistema immunitario compromesso per patologie pregresse. Smith, scrive il Guardian, ha ora sconfitto l'infezione e sta bene ma spiega di essersela vista brutta diverse volte: "Mia moglie ha iniziato i preparativi per il funerale cinque volte", racconta. Il suo caso verrà presentato al Congresso Europeo di microbiologia clinica e malattie infettive (ECCMID) a luglio. L'uomo venne ricoverato nel maggio 2020 con tosse e febbre. Il test confermò la sua positività. Dimesso, fu ricoverato ancora più volte ad agosto, settembre, ottobre e dicembre.