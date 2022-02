Covid, a Hong Kong record 1.161 contagi: primi morti da 6 mesi

Hong Kong combatte la sua battaglia più dura contro il coronavirus dall'inizio della pandemia. Sono 1.161 i nuovi contagi confermati, riporta Hong Kong Free Press, mentre nel mezzo della "quinta ondata" arriva anche la notizia della morte di due pazienti, entrambi 70enni. E' la prima volta dall'inizio della pandemia che l'ex colonia britannica conferma più di 1.000 nuovi casi di Covid-19 accertati nell'arco di 24 ore e i numeri nel bollettino odierno sono praticamente il doppio rispetto a quello di ieri (614 infezioni accertate lunedì). E, scrive il South China Morning Post, i decessi di due pazienti con malattie croniche sono i primi segnalati in circa sei mesi.

Ieri le autorità hanno deciso nuove restrizioni, le più dure dall'inizio della pandemia, che vanno dalla chiusura dei luoghi di culto al divieto di alzare la saracinesca per i parrucchieri. Ma, ha scritto il Guardian, gli abitanti hanno accusato il governo di tenerli in "ostaggio". Stando ai dati ufficiali, meno del 24% degli over 80 a Hong Kong - circa 7,5 milioni di abitanti - ha ricevuto due dosi di un vaccino anti-Covid. Secondo Hkfp, uno dei due pazienti deceduti nelle ultime ore era vaccinato con il siero di Sinovac. Dall'inizio della pandemia Hong Kong ha confermato un totale di 17.808 contagi e 215 decessi.