A Malpensa torna lo screening Covid per chi arriva dalla Cina: da ieri, 26 dicembre, chi atterra nello scalo milanese da un volo proveniente dal paese asiatico - a quanto apprende l'Adnkronos - viene sottoposto in aeroporto al tampone per la ricerca di Sars-Cov-2. La procedura è stata richiesta dall'Ats dell'Insubria, alla luce dell'aumento dei contagi in Cina.