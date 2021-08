Covid oggi Tokyo, oltre 5mila contagi: prima volta da inizio pandemia

A Tokyo sono stati confermati più di cinquemila nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore: è un record di casi covid dall'inizio della pandemia. Lo riporta l'emittente televisiva pubblica Nhk citando fonti del governo locale. Il precedente record di contagi a Tokyo, nel mezzo delle Olimpiadi, era di 4.166.

Il governo giapponese ha quindi deciso di estendere ad altre otto prefetture le restrizioni imposte per contenere la diffusione del coronavirus, facendo così salire a 14 su 47 il numero delle zone sotto emergenza. Il risultato è che il 70 per cento della popolazione giapponese sarà interessata dalle restrizioni. La decisione, che entrerà in vigore domenica, è stata presa mentre corre il contagio nel Paese che sta ospitando le Olimpiadi.

"Le nuove infezioni stanno aumentando a un ritmo senza precedenti", ha detto il ministro dell'Economia Yasutoshi Nishimura a un gruppo di esperti, ai quali ha proposto di adottare misure di "quasi emergenza" per altre otto delle 47 prefetture del Giappone. Negli ospedali "la situazione è estremamente grave", ha aggiunto Nishimura, spiegando che i casi gravi sono raddoppiati nelle ultime due settimane. In conferenza stampa il ministro ha spiegato che secondo alcuni esperti la situazione era tanto grave da richiedere di proclamare uno stato di emergenza nazionale. Poco meno del 31 per cento degli abitanti in Giappone è completamente vaccinato.