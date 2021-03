Covid Abruzzo, 212 contagi e 13 morti: bollettino 16 marzo

(Adnkronos)

Sono 212 i nuovi contagi di covid 19 registrati in Abruzzo, mentre 13 sono i pazienti morti secondo il bollettino diffuso oggi 16 marzo dall’Assessorato regionale alla Sanità.

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 12372 (-434 rispetto a ieri). Sono 675 i pazienti (-10 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 87 (invariato rispetto a ieri con 7 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 11610 (-424 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.



Dei 13 morti segnalati oggi, 6 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni e comunicati solo oggi dalle Asl. Il bilancio totale dei morti in regione da inizio pandemia sale a 1924.