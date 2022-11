Covid Abruzzo, 5.697 contagi e 14 morti: bollettino 12-18 novembre

Sono 5.697 i nuovi contagi da coronavirus registrati tra il 12 e il 18 novembre in Abruzzo, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 14 morti. I casi registrati nella regione da inizio pandemia salgono a 601.441, i decessi a 3.745. Lo comunica l’assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 582876 dimessi/guariti (+4907 rispetto a venerdì scorso).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 14.820 (+776 rispetto a venerdì scorso). Di questi, 179 pazienti (+3 rispetto a venerdì scorso) sono ricoverati in ospedale in area medica; 5 (+1 rispetto a venerdì scorso) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nell’ultima settimana sono stati eseguiti 5060 tamponi molecolari (2530753 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 25894 test antigenici (4550970).

Del totale dei casi positivi, 123053 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+1296 rispetto a venerdì scorso), 171484 in provincia di Chieti (+1533), 142359 in provincia di Pescara (+1522), 143097 in provincia di Teramo (+1302), 12760 fuori regione (+43) e 8688 (+1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.