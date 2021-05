Covid Abruzzo, dal 3 al 5 giugno la vaccinazione dei maturandi

"In Abruzzo il 3, 4 e 5 giugno sono previste le vaccinazioni dei maturandi, per una maggiore sicurezza". Lo dice, ad Adnkronos, Maurizio Brucchi, referente regionale per la campagna vaccinale. "Sono circa 11mila - spiega - gli studenti ai quali sarà somministrata la prima dose". Il 16 giugno è prevista la prima prova scritta degli esami di Stato. "E con la prima inoculazione fatta una decina di giorni prima - sottolinea Brucchi - possiamo stare tutti più tranquilli. Nel calendario delle vaccinazioni, ricordo, stiamo seguendo le disposizioni impartite dal commissario Figliuolo".