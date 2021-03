Covid Abruzzo, oggi 188 contagi e 18 morti: bollettino 23 marzo

(Adnkronos)

Sono 188 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 23 marzo. Da ieri sono stati registrati altri 18 morti, ma 13 si riferiscono a decessi dei giorni precedenti che non erano stati comunicati, per un totale di 2041 da inizio pandemia. I dimessi e guariti sono stati 343 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3837 tamponi molecolari e1685 antigenici. Il tasso di positività è pari a 3.4 per cento.

Sono 657 i pazienti, ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, con un calo di 13 unità. Due i nuovi pazienti in terapia intensiva, invece, che porta il totale a 87. Da ieri in provincia dell’Aquila ci sono 64 positivi in più, 44 in quella di Chieti, 39 in quella di Pescara, 41 in quella di Teramo (+41) e uno in più da fuori regione. Per gli altri sono in corso verifiche sulla provenienza.