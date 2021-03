Covid Abruzzo, oggi 392 contagi e 5 morti: bollettino

Sono 392 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 26 marzo. Nella tabella della Regione si fa riferimento ad altri 5 morti, di cui uno dei giorni scorsi, registrato solo oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4.629 tamponi molecolari e 1.598 test antigenici. La percentuale di positività è al 6,3%. Le vittime più recenti, di età compresa tra 48 e 91 anni, sono due in provincia di Chieti, uno in provincia dell'Aquila, uno in provincia di Teramo e uno in provincia di Pescara. 615 i pazienti non in terapia intensiva, in calo di 6 unità rispetto a ieri, 85 in terapia intensiva, sei in più.

Del totale positivi, 15.425 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+132 rispetto a ieri), 16.291 in provincia di Chieti (+109), 16.879 in provincia di Pescara (+66), 14.628 in provincia di Teramo (+77), 520 fuori regione (+8) e 190 per cui sono in corso verifiche sulla provenienza. Da inizio pandemia ci sono stati 2.072 decessi.