Covid Abruzzo, oggi 608 contagi e 37 morti: 11 marzo

(Adnkronos)

Sono 608 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 37 morti. In tutto i positivi nella Regione sono 12.898, mentre i decessi totali sono stati 1.872. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 116, di cui 21 in provincia dell’Aquila, 53 in provincia di Pescara, 30 in provincia di Chieti e 12 in provincia di Teramo. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 44161 dimessi o guariti, 906 in più rispetto a ieri. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 800288 tamponi molecolari, 6112 in più rispetto a ieri, e 304929 test antigenici, 5.644 in più rispetto a ieri. Il tasso di positività è pari a 5.1 per cento.

Sono 661 i pazienti, otto in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. Quattro in più da ieri, invece, i ricoveri in terapia intensiva che portano il totale dei pazienti a 91.