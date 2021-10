In Africa meno del 10% dei Paesi, cioè 5, raggiungerà l'obiettivo chiave di avere il 40% della popolazione completamente vaccinata contro Covid entro la fine dell'anno, se gli sforzi per accelerare il ritmo attuale di immunizzazione non decolleranno. L'avvertimento arriva dall'Ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Africa.