Covid, Aifa verso ok a vaccino under 5 "ma per bambini fragili"

Dopo l'Ema anche in Italia arriverà il vaccino anti-Covid per gli under 5, ma principalmente per i bambini fragili e immunodepressi. Si è riunita nel pomeriggio la Commissione tecnico-scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) che ha inserito nella riunione pomeridiana, già in programma, anche il tema del via libera in Italia del vaccino per la fascia di popolazione 6 mesi-5 anni dopo l’ok dell’Ema la scorsa settimana.

Dalla valutazione fatta dagli esperti - a quanto apprende l'Adnkronos Salute - sono emerse due considerazioni: disponibilità di dati ancora limitati e attuale andamento epidemico. In base a queste evidenze, secondo la Cts, la vaccinazione dei bambini sotto i cinque anni d'età dovrebbe essere considerata principalmente per i soggetti a rischio, quindi fragili e immunodepressi.