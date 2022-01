"Tanti asintomatici positivi da operare, che risultano tali solo al momento dell'ingresso in ospedale". A sottolineare uno degli aspetti che più spaventa gli anestesisti rianimatori è Antonino Giarratano, presidente Siaarti (Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva). Gli esperti accendono i riflettori su quello che reputano al momento "un fenomeno trascurato: la sanità per pazienti Covid asintomatici non critici".