Covid Alto Adige, lockdown per tre settimane

(Adnkronos)

Non accennano a diminuire i contagi in Alto Adige. Per questo, si legge sulla pagina Facebook della provincia di Bolzano, ci sarà un nuovo lockdown di tre settimane "da lunedì 8 febbraio". "Chiusi bar, ristoranti, buona parte dei negozi e strutture ricettive del turismo. Didattica a distanza per scuole elementari (da mercoledì 10), scuole medie e scuole superiori (da lunedì 8). Dopo le vacanze di Carnevale, elementari e medie torneranno alle lezioni in presenza, una settimana di Dad in più per le superiori. Divieto di spostamento dal proprio comune di residenza se non per motivi di lavoro, di salute e di necessità".