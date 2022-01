Covid, Andreoni: "Nuovi test antigenici più efficaci ma nessuno sicuro al 100%"

"Il problema poi è che con Omicron la situazione si complica, molti hanno una minore sensibilità per questa variante"

Test Covid, "i tamponi antigenici più efficaci ad oggi sono quelli di terza generazione che hanno una lettura ottica e non visiva, ad esempio i test 'a fluorescenza' immunoenzimatici che quantificano in maniera più precisa la positività della banda. Ma va sempre ricordato che non esiste un test al 100% sicuro sulla positività e possiamo avere comunque dei falsi negativi". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit).

"Il problema poi è che con Omicron la situazione si complica perché molti test hanno una minore sensibilità per questa variante", ricorda Andreoni.

Quanto alla vaccinazione, "in passato si facevano alcuni vaccini a scuola, era un'abitudine. Poi sono state create le strutture nella Asl e si è smesso. Ma in un sistema che deve rendere più facili le immunizzazioni anti-Covid nella fascia pediatrica, è corretto puntare al ritorno delle vaccinazioni a scuola. Credo che sia una scelta valida e da promuovere a livello nazionale" dice il primario di infettivologia, commentando la possibilità che venga introdotta la vaccinazione anti-Covid a scuola. Ipotesi avanzata anche dal ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi.