Covid, Andreoni: "Possibile rialzo contagi, mascherine al chiuso dopo 15 giugno"

I contagi covid potrebbero aumentare nei prossimi giorni. "Attenzione a quello che sta accadendo in Portogallo e in Germania con l'aumento dei casi legati alla diffusione della variante Omicron BA.5. Oggi abbiamo a che fare con questa variante che ha una maggiore trasmissibilità e potremmo avere un 'rebound' dei casi", sottolinea all'Adnkronos Salute Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), che, tornando sulla possibilità che dal 15 giugno ci sia lo stop per ogni obbligo di mascherina al chiuso, ha affermato: "Quindi anche in Italia dobbiamo state ancora attenti e mantenere alcune precauzioni, come la raccomandazione della mascherina dove ci sono assembramenti o al chiuso, anche dopo il 15 giugno. Lo dico perché solo questo atteggiamento potrà assicurarci un'estate tranquilla".