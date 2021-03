Covid, Andreoni: "Vaccinati positivi fenomeno da tenere sotto controllo"

(Adnkronos)

I casi di persone vaccinate con due dosi, ma risultate positive a Covid-19, "è un fenomeno da tenere sotto controllo". Lo spiega all'Adnkronos Salute Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma, facendo il punto sulla situazione dopo alcuni casi emersi in questi giorni.

"Il fatto che una persona immunizzata possa essere colonizzata dal virus non sorprende - precisa Andreoni - perché il vaccino impedisce la replicazione del virus, ma non che il soggetto venga infettato. E questo accade non solo con i vaccini anti-Covid, ma anche con gli altri vaccini che impediscono ai virus di replicarsi. Per il Covid dobbiamo dimostrare lo stesso comportamento - osserva l'esperto - e capire cosa accade nei casi di infezione dopo due dosi di vaccino. Per questo chi è stato immunizzato deve assolutamente mantenere tutte le precauzioni che già conosciamo: dalla mascherina al distanziamento", raccomanda lo specialista.