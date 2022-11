Covid, appello Bassetti a Schillaci: "Stop obbligo isolamento positivi"

"Ribadisco l'appello al ministro della Salute" Orazio Schillaci "a eliminare l'isolamento obbligatorio dei positivi al tampone per Sars-CoV-2". A rilanciare via social l'invito a mettere mano alle attuali regole sull'isolamento dei positivi è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova.

"Sarebbe paradossale continuare con la quarantena per legge - scrive sulla sua pagina Facebook - In Italia infatti non esiste più alcun obbligo per i sanitari dal momento che ormai il virus assomiglia sempre più all'influenza (per la quale non c'è obbligo di vaccinazione per i sanitari) e invece si mantiene obbligo di isolamento per 5 giorni per un virus che assomiglia sempre più all'influenza (per la quale non c'è alcun obbligo di isolamento)". "Ci vuole coerenza nei provvedimenti", conclude l'infettivologo, rilanciando il suo messaggio anche su Twitter.