Covid, appello di Vaia: "Attenzione a comportamenti"

Nel giorno del ritorno in Italia della zona gialla, con le relative riaperture e nuove regole anti covid, il direttore dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, con un appello su Facebook mette in guardia gli italiani. "Un popolo che ha saputo uscire da tutte le guerre, le crisi, le sciagure, i terremoti, uscirà - scrive - anche da questa pandemia. Attenzione, ancora, ai nostri comportamenti. Attenzione, soprattutto, alla centralità di scuola e trasporti, attenzione alle nuove povertà ed alle nuove fragilità nelle giovani generazioni".

"Non stanchiamoci noi, ma non si distragga il Governo del Paese: insieme per rinascere con in sorriso e determinazione", conclude Vaia che pubblica insieme al messaggio anche una foto con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno della sua immunizzazione allo Spallanzani.