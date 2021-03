Zona rossa aprile, Salvini: "Chiusi per tutto il mese? Impensabile"

Covid aprile 2021. “È impensabile tenere chiusa l’Italia anche per tutto il mese" dice il leader della Lega Matteo Salvini al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi. "Nel nome del buonsenso che lo contraddistingue - e soprattutto dei dati medici e scientifici - chiediamo al presidente Draghi che dal 7 aprile, almeno nelle regioni e nelle città con situazione sanitaria sotto controllo, si riaprano (ovviamente in sicurezza) le attività chiuse e si ritorni alla vita a partire da ristoranti, teatri, palestre, cinema, bar, oratori, negozi".

"Qualunque proposta in consiglio dei ministri e in Parlamento avrà l’ok della Lega solo se prevederà un graduale e sicuro ritorno alla vita", avverte il leader della Lega.

Per Matteo Salvini impensabile tenere tutto chiuso? "Pensabile o impensabile dipende solo dai dati che vediamo" replica il premier Draghi. "Dopo un anno di sofferenza si sa qualcosa di più sulle fonti di contagio, un anno di sofferenza ha mostrato che queste regole non sono campate per aria". "E' desiderabile riaprire, questo lo è anche per me - conclude Draghi -, dopo di che quando, se e come dipende dai dati che abbiamo a disposizione".