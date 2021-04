Covid: Artemisia Lab, 'tampone molecolare con Qr Code anti-falsificazione'

"La falsificazione di documenti è purtroppo una pratica assai diffusa che può arrecare danni al singolo ed alla collettività, oltre al discredito a livello nazionale ed internazionale. In questa fase di ripartenza socioeconomica, è prioritaria la affidabilità e l’originalità delle certificazioni sanitarie, referto dei tamponi molecolari o antigenici in primis, per consentire spostamenti e viaggi, laddove previsto. Purtroppo, ci sono stati segnalati casi di contraffazione dei referti, con la conseguente denuncia dei responsabili alla Autorità Giudiziaria. In questa ottica, per il servizio di tamponi molecolari e antigenici anti covid-19, artemisia lab ha predisposto il sistema di refertazione con Qr code, una soluzione che consente di verificare in automatico, attraverso una modalità di facile utilizzo ed applicazione, la originalità del referto". Lo annuncia Artemisia Lab in una nota.

Come noto, "il Qr code è una tecnologia consolidata e largamente diffusa come strumento di collegamento online e comunicazione istantanei. Artemisia Lab ha adottato questa soluzione per cui, inquadrando con la videocamera di uno smartphone il Qr code esposto sul referto cartaceo è possibile visualizzarlo in digitale, verificando così la corrispondenza dei dati e, quindi, l’autenticità del documento".