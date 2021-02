Covid, AstraZeneca: "Puntiamo a nuovi vaccini contro varianti"

(Adnkronos)

AstraZeneca e università di Oxford puntano a produrre vaccini anti Covid-19 di nuova generazione, che proteggano contro le nuove varianti del virus Sars-CoV-2, a partire già dal prossimo autunno. Lo ha riferito in un briefing alla stampa Sir Mene Pangalos, vice presidente esecutivo per la ricerca biofarmaceutica e lo sviluppo di AstraZeneca, affermando che l'azienda vuole avere i nuovi vaccini pronti "il più rapidamente possibile". "Puntiamo molto ad avere qualcosa di pronto per l'autunno", ha aggiunto Pangalos, secondo quanto riporta il 'Telegraph'.